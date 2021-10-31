«التعليم» تكشف عقوبة غياب الطالب عن المدرسة بدون عذر «مستند»

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عقوبة غياب الطالب عن المدرسة بدون عذر، موضحة أنه هناك غرامة إنذار للانقطاع لجميع المراحل التعليمية وغرامة إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام.

تعرف على عقوبة غياب الطالب عن المدرسة بدون عذر

وأضافت الوزارة، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، عقوبة غياب الطالب عن المدرسة بدون عذر، وتصل إلى غرامة 10 جنيهات، موضحة أنه يتم إيداعها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد عليها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

غرامة 10 جنيهات لغياب الطالب عن المدرسة بدون عذر

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن عقوبة غياب الطالب عن المدرسة بدون عذر تأتي وفق القرار الوزاري رقم 19 الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2021، موضحة أنه يتم تحصيل غرامة 10 جنيهات عن غياب 10 أيام متصلة أو منفصلة طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 في نص المادة 19 والمادة 21، ويتم تحصيل رسوم إعادة القيد والتي تبلغ 25 جنيهاً طبقا للقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021 المادة 7.

«التعليم» تعلن الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

وأشار المستند، إلى مجموعة من الفئات التي يتم إعفاؤها من المصروفات الدراسية وهم أبناء الشهداء وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، والطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية وأبناء مصابي الثورة.

وأوضح أنه يتم إعفاء طلاب مدارس حلايب وشلاتين ومدارس شمال سيناء والطلاب يتامى الأب والأم وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصيفية للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.