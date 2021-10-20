«التأمينات» توضح سن قطع معاش الطالب بعد وفاة والده وشروط الصرف

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن ابن صاحب المعاش المتوفي يحصل على ثلثي المعاش في حالة إذا كان وحيدًا، مشيرة في الإجابة على أحد الأسئلة التي وردت إليها حول سن قطع معاش الطالب بعد وفاة والده، لتؤكد الهيئة على موقعها الرسمي، أنه بعد وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، فإن معاشه يصبح حقًا لأولاده، ولأرملته وللمستحقين عنه، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، من أول الشهر الذي حدثت به الوفاة، مؤكدين أنه يشترط لاستحقاق الابن لمعاش أبيه المتوفي ما يلي:

شروط استحقاق الابن للمعاش

1- ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط، الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:

- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

- عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

2- الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:

- ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

- ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

- العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

مستندات صرف المعاش

وحددت الهيئة القومية للتأمينات، أنه على الابن المستفيد التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية، وإرفاق المستندات التالية:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- شهادة من جهة التعليم بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة في تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صور شهادات الميلاد.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.