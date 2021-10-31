«الوطن» ترافق الروبوت الجراح في أول عملية بمصر: ليس بديلا للطبيب «صور»

خطوة علمية وتميز طبي ومسيرة تكلل بالنجاح تتماشى مع رؤية وطموحات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتلبية متطلبات المجتمع وتقديم خدمة ذات جودة متميزة للمواطن، وذلك بعد نجاح الفريق الطبي لمستشفى عين شمس التخصصي برئاسة الدكتورمحمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في إجراء أول جراحة روبوتية دون تدخل بشري من قبل الأطباء والتحكم في مجريات العملية «عن بعد».

«الوطن» كانت على بُعد خطوات من غرف العمليات ترصد عبر البث المباشر الحي، العملية التي استغرقت حوالي 120 دقيقة بدءاً من التخدير للمريضة وحتى نهاية العملية.

نجاح أول جراحة روبوتية لاستئصال المرارة في مصر بمستشفى عين شمس التخصصي

«العالم يتجه للتطوير المستمر واستخدام أحدث أنماط التكنولوجيا في التعليم الطبي، وفخر لنا كجامعة عين شمس استخدام الجراحات الروبوتية في مصر في إطار خطة الجامعة لتطوير المنظومة الطبية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتقديم الخدمة الطبية المتميزة»، بتلك الكلمات بدأ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، حديثه عن الجراحات الروبوتية التي تمت اليوم بأول عملية لاستئصال المرارة.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة حرصت على إدخال تقنية الجراحة الروبوتية في جميع مستشفياتها الجامعية، مؤكداً أن إدخال هذه الآلية الجديدة في المنظومة الصحية داخل مصر يعزز الدقة والمرونة وكذلك التحكم من خلال إجراء العمليات الجراحية المعقدة، موضحاً أن الإنسان الآلي سيسمح للجراح برؤية موقع الجراحة بشكل أفضل، وذلك مقارنةً بالتقنيات التقليدية الأخرى المعروفة.

رئيس جامعة عين شمس: الآلية الجديدة في المنظومة الصحية داخل مصر تعزز الدقة والمرونة

وعن مأمونية الطريقة الروبوتية الجديدة في إجراء العمليات الجراحية، أوضح رئيس جامعة عين شمس أن الجراحة الروبوتية تسهم في إجراء عمليات دقيقة ومعقدة أو صعبة، كانت بمثابة عمليات مستحيلة في الطرق التقليدية الأخرى، مؤكداً أن مستشفيات جامعة عين شمس تتميز بتطبيق نظام الجراحة الروبوتية Robotic Surgery، مؤكداً أن إدخال نظم الجراحة الروبوتية Robotic Surgery ضمن المنظومة الصحية في مصر يتماشى مع الطفرة التي يشهدها القطاع الطبي، وبما يسهم أيضا في تعزيز تنفيذ خطط الدولة المختلفة للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

رئيس جامعة عين شمس: الإنسان الآلي سيسمح للجراح برؤية موقع الجراحة بشكل أفضل

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن الجامعة لم تشرع وتبدأ في إجراء الجراحة الروبوتية على مريض حي، إلا بعد انتهاء التجهيزات الخاصة بالعملية، خصوصا فيما يتعلق بموافقة المريض على إجراء العملية، موضحاً أنه تم تدريب الأطقم الطبية على عدة مراحل بدءاً من virtual training، ثم pure training حتى تم التأكد من دقة كل الخطوات التي تمر بها الجراحة.

فيما أكد الدكتور هشام أنور، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، أن الجراحة تمت في فترة بسيطة جداً، موضحاً أن المريض بعد إجراء العملية نُقل لغرفته المخصصة له، للحجز بها، مؤكداً أنه لا يعاني من أي مشكلات وسلامته وأنه بصحة جيدة الآن ولم يدخل الرعاية المركزة، لافتا إلى أنه بعد انتهاء العملية تم تنظيف وتطهير غرفة العمليات وتعقيم الجهاز الطبي المستخدم في العمليات الجراحية، وكذلك الاستعداد لإجراء عملية أخرى بنفس الجهاز لمريض يعاني من مشكلات في المسالك البولية.

مدير مستشفى عين شمس: الروبوت مساعد للجراح وليس بديلاً عنه ولكنه موفر للوقت والجهد

وعن تكلفة العملية التي تجرى بنظام الجراحة الروبوتية، أكد أنها غير مكلفة لأنها توفر الوقت والمجهود وكذلك تكاليف وقت الطبيب المختص، موضحاً أن توقيت إجراء العمليات الروبوتية لا يقارن بوقت العمليات العادية، مؤكداً أن المستشفى قبل إجراء العملية يعرض على المريض موافقته من عدمه بشأن الجراحة الروبوتية.

وأكد نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، أنه يمكن إجراء الجراحات الروبوتية في عمليات المسالك البولية واستئصال البروستاتا أو جراحات النساء وجراحات الرحم وجراحات المبيض وجراحات الكبد والقولون، لافتا إلى أن الروبوت هو بمثابة آلة يستخدمها الجراح وهو مساعد للجراح وليس بديلاً عنه ولكنه موفر للوقت والجهد، والوصول إلى أماكن دقيقة وعميقة وتكون هناك صعوبة لليد البشرية الوصول إليها، وهو يوفر للمريض تعافيا سريعا ونسب حدوث التهاب قليلة وفترة إقامة في المستشفى قليلة، ولا يشترط أي أعمار معينة.

وقالت الدكتور مها الغمراوي، أستاذة الجراحة العامة بمستشفى عين شمس التخصصي وأحد المشاركين في العملية، إن الفترة الماضية استطاعوا أخذ التدريبات الكافية قبل إجراء العملية اليوم، منوهة بأنه عوامل الخطورة في إجراء العمليات قليلة، بجانب أن هناك متابعة دورية وكاملة للروبوت، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من العملية يتم مباشرة تعقيمه وتجهيزه لعمليات فيما بعد.

وقال الدكتور محمود عبد الرازق، استشاري الجراحة العامة بمستشفى عين شمس التخصصي، إن العملية تمت بمشاركة عدد من الأطباء، لمريضة تبلغ من العمر 18 عاما، موضحة أنه تم الاستعداد للجراحة من خلال التحضير للعملية الجراحية، موضحا أنه تم حجز المريضة لمدة 24 ساعة بعد العملية.