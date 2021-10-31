يوسف أوباما يكشف موقفه من لقاء القمة: الإصابة سبب استبعادي أمام الطلائع

كشف يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أسباب استبعاده من مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش اليوم، مشيرا إلى أنه شعر بإجهاد بسيط، ما دفع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى إراحته.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وانطلقت صافرة بداية مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في الخامسة والنصف مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

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