«التموين»: نسعى لتوفير السلع وإتاحتها بسعر عادل تجنبا لظهور السوق السوداء

أكد وزير التموين على المصيلحي، أهمية توفير السلع وإتاحتها للمواطنين بسعر عادل، على أن يؤخذ في الاعتبار التكلفة الحقيقية تجنبًا لظهور السوق السوداء، موضحًا خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تحديد الأسعار أمر ضروري لأنها لو كانت مشوهة سيؤثر ذلك سلبًا على الأسواق، منوها بسعى الوزارة للخروج من الأزمة بقدرات اقتصادية أفضل، لكي تستقر الأوضاع دون أن يتأثر بالبعد اجتماعي.

توفير سلع بأسعار عادلة

وتابع «المصيلحي»: «سياستنا تستهدف التحوط، و أن نضع نصب أعيننا عدم زيادة الدين، وبالطبع نسعى إلى الاستقرار في الموازنة العامة للدولة، في ظل المتغيرات الدولية، والأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار، وتوفير السلعة بالسعر العادل».

وفيما يتعلق بالتصدير، أشار الوزير إلى وجود قرار بمنع تصدير الأرز، الهدف منه الحفاظ على المياه، مضيفا أن التصدير لن يكون على حساب احتياجتنا الداخلية المحلية، وهذا الأمر ينسق مع وزارة التجارة و الصناعة.

الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية

وأضاف وزير التموين: «نسعى للاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية بالاتفاق مع وزارة الزراعة، ونزود الانتاج، ولكن لا يمكن للبلد أن تكون محتاجة لسلعة محددة، وتصدرها»، مشيرًا إلى أنه جرى التفاهم مع وزارة الصناعة على ذلك.