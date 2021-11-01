أسعار الدواجن اليوم الاثنين 1-11-2021 في مصر

تبحث ربات البيوت بصفة يومية عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، إذ تستخدم الدواجن في إعداد الوجبات المختلفة كوجبة رئيسية على المائدة المصرية، وخاصة بعد شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية بسبب زيادة أسعار العلف.

وتستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، والكتاكيت، والبيض، اليوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر الحالي، في الأسواق المصرية، وفقا لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في التقرير التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء بالمزرعة تراوح بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البلدي تراوحت في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وأضاف في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» أن سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم تراوح بين 44 إلى 44.5 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 47 جنيهًا، ووصلت سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

فيما واستقر سعر الرومي أبيض لحم البدارة وزن (4 ك : 6 ك) عند 40 جنيهًا للكيلو، كما بلغ سعر الرومي لحم البدارة وزن (14 ك : 22 ك) 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة عند 38 جنيهًا، وأيضًا ظل سعر كيلو البط الفرنساوي ثابتًا عند 25 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البط المولار نحو 30 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ويختلف سعر السمان حسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، فيما سجل سعر السمّان «الجامبو» الـ6 في طبق واحد نحو 85 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم، ما بين 13 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم نحو 65 جنيهًا، وبلغ سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وسجل سعر الجوز من الحمام نحو 60 جنيهًا للمستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.