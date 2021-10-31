ضبط 3 تجار مخدرات بالإسكندرية والمنوفية بـ120 طربة حشيش و2 كيلو «شابو»

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديريتي أمن الإسكندرية والمنوفية القبض على عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، مُتخذَين من دائرتي قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وجاءت العناصر التي ألقي القبض عليها كالآتي:

مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، خلال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

مديرية أمن المنوفية

- ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزتهما كمية لمخدر الآيس «شابو»، وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 4 ملايين و 840 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.