2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «دمياط» و«الدخيلة» في سبتمبر الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

الإفراج عن 8 آلاف و407 شهادات جمركية واردة بجمارك دمياط والدخيلة

وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى الإفراج عن مشمول 8 آلاف و407 شهادات جمركية واردة بجمارك دمياط والدخيلة، وذلك لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات، خلال شهر سبتمبر الماضي.

تحصيل 396 مليونًا و284 ألف جنيه رسوم وضرائب عن شهادات الوارد

وأضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة ودمياط، بلغت 396 مليونًا و284 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و232 مليونًا و14 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط والدخيلة، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و72 بيانًا جمركيًا خلال شهر سبتمبر الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و597 مليونًا و167 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 20 مليونًا و950 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك دمياط والدخيلة، خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 2 مليار و764 مليونًا و668 ألف جنيه.