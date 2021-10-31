تغريم 7 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة في دمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة مكبرة ضمت كلا من نائب رئيس المدينة ومسؤولي القرى وإدارة المتابعة بالوحدة، لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة، بجانب التزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة.

تحصيل 350 جنيها مخالفات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن العامة

وأسفرت الحملة عن تغريم 7 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، حيث بلغ إجمالي ما تحصل 350 جنيها، وحُررت المحاضر واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكل المناطق، وكذا الالتزام بالمواعيد الشتوية للفتح والغلق، والتي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الجاري.

حملات متتالية على مدار الأسبوع للتأكد من الالتزام بتطبيق التدابيرالاحترازية

ونفذت الوحدات المحلية بمحافظة دمياط حملات متتالية على مدار الأسبوع، للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة التدابير التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وأيضاً مواعيد غلق المحال وكذا الالتزام بارتداء الكمامة، وأسفرت الحملات عن توقيع غرامات فورية تجاه المخالفين وغلق وتشميع المنشآت المخالفة لتلك الإجراءات.