نائبة وزير السياحة تعقد لقاءات مع مسؤولين بالجزائر والكونغو واليونان

عقدت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، اجتماعات مع وزراء السياحة لكل من دول الجزائر والكونغو، ونائبي وزراء السياحة في اليونان والكونغو.

ويأتي ذلك على هامش مشاركة «شلبي»، نيابة عن وزير السياحة والآثار في الاجتماع الوزاري في قمة «مستقبل السياحة العالمية»، الذي عُقد في مدينة برشلونة الإسبانية.

جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين

وأشارت نائب الوزير، خلال هذه اللقاءات، إلى التعاون القائم بين الجانب المصري وهذه الدول خاصة في مجال السياحة، مؤكدة جاهزية المقصد السياحي المصري؛ لاستقبال السائحين من كافة دول العالم خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها بكل حسم ودقة في كافة المنشآت السياحية والفندقية، إلى جانب تطعيم كافة العاملين بهذه المنشآت.

مسار رحلة العائلة المقدسة

أكدت «شلبي»، أن المقصد السياحي المصري يمتاز بتنوعه وثرائه بالعديد من الأنماط السياحية، فضلا عن وجود منتجات سياحية واعدة به مثل مسار رحلة العائلة المقدسة، والسياحة الريفية، وسياحة الطعام ...وغيرها، علاوة على العمل على ربط السياحة الشاطئية بالثقافية؛ لإثراء التجربة السياحية للسائح وخلق منتج سياحي متكامل.

وتطرقت نائب الوزير لشئون السياحة، في الحديث إلى جناح مصر المشارك في معرض إكسبو دبي 2020، لافتة إلى أنه يعكس صورة إيجابية عن مصر ورؤيتها المستقبلية في التطوير.