انطلاق برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن في البحيرة

أطلقت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن 65 سنة، الذي يهدف إلى تقديم زيارات دورية لتقديم جميع الخدمات الصحية اللازمة والكشف المبكر عن الأمراض.

المبادرة الرئاسية تقدم الخدمات

وأوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المبادرة الرئاسية تقدم العديد من الخدمات ومنها الفحص الطبي الإكلينيكي وقياس وحدة النظر وفحص الأسنان وقياس نسبة الهيموجلوبين بالدم وتحليل السكر العشوائي وقياس نسبة الدهون والكوليسترول بالدم بالإضافة إلى عمل وظائف الكلى والتقييم التغذوي والنفسي والمشورة النفسية والتثقيف الصحي.

مبادرة 100 مليون صحة

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة التي تعكس مدى اهتمام الدولة بالصحة العامة للمواطنين باعتبارها موردًا من موارد الدولة وثرواتها القومية يجب الحفاظ عليها وتنميتها، ما يسهم في تقدم البلاد على كافة المستويات بفضل البناء والتنمية التي تأتي نتيجة طبيعية لأمه معافاة من الأمراض

اتخاذ الإجراءات الاحترازية

وأكد محافظ البحيرة، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

مبادرة علاج سوء التغذية

كما تشهد مدارس محافظة البحيرة فاعليات المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لتلاميذ المدارس، حيث وجه محافظ البحيرة بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

عدد طلاب المدارس

وأشار «آمنة» إلى أن إجمالي ما جرى فحصه من طلاب الريف والحضر منذ انطلاق المبادرة في 17 أكتوبر الجاري بلغ 188 ألفا و36 طالبا وطالبة، حيث جرى فحص 136229 من طلاب القطاع الريفي، بينما جرى فحص 51707 من طلاب الحضر.