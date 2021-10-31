جامعة إسلسكا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب الماجستير والدكتوراه

للعام الخامس على التوالي، منذ إنشائها باتفاقية دولية بين جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا، احتفلت جامعة إسلسكا الدولية في مصر بحفل تخرج دفعة جديدة من طلابها الحاملين لشهادات الماجيستير والدكتوراه في إدارة الأعمال، لـ 576 من الخريجين الحاملين لشهادة ماجيستير إدارة الأعمال، و2 من خريجي دكتوراه إدارة الأعمال، بحضور كل من الدكتور رانسواز كروز المدير الأكاديمي لجامعة إسلسكا باريس، والدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا مصر، والدكتورة نادية العارف رئيس الجامعة.

وتوجه الدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا مصر، في بداية كلمته بالشكر إلى جميع أساتذة الجامعة وموظفيها، خاصة في ظل تحملهم الظروف الخاصة بالعمل خلال فترة جائحة كورونا، مشيدا بجهود الطلاب وعائلاتهم أيضا في الوصول للنجاح كعادته في كل حفل تخرج في ظل أزمة كورونا، باعثا برسالة تقدير للدكتور محمد الحناوي والسفير عبد الحليم بدوى شركائه في حلم الجامعة.

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وأكد رئيس مجلس الأمناء، أن إسلسكا تعد أول جامعة في مصر تطبق نظام الثلاث سنوات في الدراسة، مضيفا أنه لدى إسلسكا 8 آلاف خريج مصري يشغلون دوما كبرى المناصب في مصر، وذلك بعد التعاون مع عدد من الوزرات كالتعليم العالي والتخطيط والتجارة والصناعة والتنمية المحلية.

نادية العارف: أحلامي بلا سقف والهدف من التعليم هو الرقي

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا مصر، الشكر والتحية لجميع الطلاب والرواد المؤسسين للجامعة الذين تشاركوا في ذات الحلم والرؤية منذ سنوات، مؤكدة أنه خلال رحلة الحياة يحتاج الجميع إلى وجود قدوة يحتذوا بها تكون عونا لهم للنجاح والتعلم، مضيفة أن نجاح جامعة إسلسكا الدولية في مصر يقوم على عدد من المحاور، تتمثل في الأساتذة الأجلاء بمختلف التخصصات، والمحور الثاني يتمثل في فريق عمل إسلسكا، والمحور الثالث يتمثل في طلاب وخريجي إسلسكا.

وأضافت العارف أن العالم يمر حاليا بعصر الرقمنة وأن جامعات الجيل الخامس تتطلب التركيز على الابتكار والبحث العلمي والمبادرة وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستختفي الكثير من الوظائف الحالية وتظهر وظائف أخرى لا نعرفها بعد، مطالبة بضرورة تحديث وتطوير البنية البشرية بمختلف المجالات وتدوير العقول والتعامل أيضا مع الحاضر من منظور مستقبلي.