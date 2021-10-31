«التأديبية العليا» تبرئ مسئولة سابقة بالتضامن من تهمة إهدار 8 آلاف جنيه

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم، ببراءة «ص. ط»، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية سابقاً، من تهمة استخدام السيارة المملوكة لجهة عملها في الانتقال من محل إقامتها إلى مقر عملها دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ما ترتب عليه إلحاق ضرر مالي بالدولة قدر بمبلغ 7926 جنيها.

استخدمت سيارة العمل دون موافقة جهة عملها

وبشأن المخالفة التي نسبت للمسئولة بأنها استخدمت السيارة خلال الفترة من 6/2/2018 حتى 12/8/2018 دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أُجريت مع المحالة في هذا الشأن، واستبان لها دفع المحالة لهذه المخالفة بعدم علمها بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، فضلاً عن كونها تستخدم هذه السيارة في الأعمال المصلحية فقط، وأنها على استعداد لسداد أي مبالغ مالية ترتبت على استخدامها لهذه السيارة عن طريق الخطأ غير المقصود من مسئولي تشغيل السيارات بالمديرية.

ورأت المحكمة، أن المسئول عن مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاستطلاع موافقتها على استخدام السيارة محل التحقيق هو رئيس قسم السيارات بمديرية التضامن الاجتماعي، ومن بعده مدير إدارة الشئون الإدارية بالمديرية، وكان يتعين عليهما إعداد كتاب في هذا الشأن للعرض على المحالة بصفتها مدير المديرية آنذاك لاعتماده ومن ثم توجيهه إلى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

أوراق الدعوى تخلو من عرض مذكرة على المحالة

وخلت أوراق التحقيق ومستنداته من ثمة دليل على عرض مذكرة مكتوبة على المحالة في هذا الشأن من قبل مسئول تشغيل السيارات أو مدير الشئون الإدارية بالمديرية، على غرار ما قاما به في حالات مماثلة، وبذلك لا يمكن مساءلة المحالة عن عدم اتخاذها هذا الإجراء بحسبانها جهة اعتماد وليست جهة إعداد، ومن ثم تكون هذه المخالفة غير ثابتة في حق المحالة ثبوتاً يقينياً؛ بما تقضي معه المحكمة ببراءتها من شبهة ارتكابها.