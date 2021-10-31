الأوراق والاجراءات المطلوبة لاستلام التابلت لطلاب أولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق والإجراءات المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2022، والتي بدأ تسليمها يوم الخميس الماضي للطلاب في محافظة القاهرة، ويستمر التوزيع تباعًا وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة التعليم للانتهاء من توزيع التابلت خلال أسبوعين.

توزيع 634 ألف و909 جهاز تابلت على طلاب أولى ثانوي خلال أسبوعين

ونبهت وزارة التربية والتعليم على المدارس الثانوية بتجهيز الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، مشددة على ضرورة وجود ولي الأمر أثناء استلام التابلت للتوقيع على الإقرار.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الأجهزة التي يتم تسليمها لطلاب أولى ثانوي في جميع المحافظات على مستوي الجمهورية تصل إلى 634 ألف و909 جهاز تابلت.

الأوراق والشروط لتسليم التابلت لطلاب أولي ثانوي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة والإجراءات والشروط لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي وهي كالتالي:-

- دفع مبلغ 100 جنية تأمين على التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن.

- إيصال تأمين التابلت الأصلي وعدد ٢ صور من الإيصال.

- إيصال بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

- إقرار ولي الأمر باستلام التابلت وعدد 4 صور منه بعد التوقيع.

- تسليم التابلت لولي الأمر شخصيًا.

- في حالة وفاة الأب يتم تسليم التابلت للأم ومعها صورة بطاقتها مع شهادة وفاة الأب.

- لصق الرقم السري للتابلت علي الإقرار وإيصال البريد.

- عدد 1 صورة من شهادة الميلاد.

طريقة سداد التأمين على تابلت طلاب الثانوية العامة

- طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد التأمين عن السنة الأولى.

- طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

- طلاب الصف الثالث للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.