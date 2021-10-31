«التعليم»: التابلت الجديد يعمل بكفاءة حتى السنة الثالثة بالجامعة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن أن جهاز التابلت الذي بدأت الوزارة توزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي العام، سوف يعمل بكفاءة عالية لمدة ست سنوات، أي يمكن لأي طالب أن يستخدمه في التعليم حتى الفرقة الثالثة بالجامعة.

6 سنوات كفاءة تابلت أولى ثانوي 2022

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كفاءة جهاز التابلت الجديد أعلى من جهاز التابلت الذي تم توزيعه على الدفعات السابقة في الثانوية العامة، لأن التابلت الجديد كفاءته تصل إلى 6 سنوات دون أي مشكلات، لكن التابلت القديم كفاءته لا تتجاوز خمس سنوات، وهذه ميزة للطلبة الجدد.

تطوير كفاءة التابلت لاستخدامه في مرحلة التعليم الجامعي

ولفت المصدر إلى أن الوزارة اهتمت هذا العام بوجود أجهزة عالية الكفاءة ولفترة أطول، حتى يتاح للطلاب استخدام التابلت في مرحلة التعليم الجامعي، ويظل على نفس المستوى من السرعة وعدم البطء، مستبعدا حدوث أية أعطال في الأجهزة الجديد بفضل ما تتمتع به من كفاءة.

مواعيد تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد تسليم التابلت لطلاب أولي ثانوي 2022، والذي بدا يوم الخميس الماضي ويستمر لمدة اسبوعين وهو كالتالي:-

- اليوم الأحد تسليم التابلت لطلاب محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية.

- الإثنين 1 نوفمبر تسليم التابلت لطلاب محافظات الشرقية وبورسعيد.

- الثلاثاء 2 نوفمبر تسليم التابلت لطلاب محافظات القليوبية وقنا.

- الأربعاء 3 نوفمبر تسليم التابلت لطلاب محافظات المنوفية وبني سويف.

- الخميس 4 نوفمبر تسليم التابلت لطلاب محافظات الفيوم والغربية.

- السبت 6 نوفمبر تسليم أجهزة التابلت لمحافظات سوهاج والوادي الجديد وأسيوط.

- الأحد الموافق 7 نوفمبر تسليم التابلت لطلاب محافظات مطروح والدقهلية بإجمالي 53.934 جهاز.

- الإثنين 8 نوفمبر تسليم التابلت لطلاب محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحيرة.

- الثلاثاء 9 نوفمبر تسليم التابلت لطلاب محافظات المنيا والأقصر وأسوان.

- الأربعاء 10 نوفمبر تسليم التابلت لطلاب محافظات كفر الشيخ ودمياط والسويس.