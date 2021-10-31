«مديريات التعليم» تبدأ تفعيل أجهزة التابلت قبل تسليمها للطلاب

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم أجهزة التابلت لمديريات التعليم في جميع المحافظات بإجمالي 634909 جهاز تابلت، وذلك تمهيداً لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مشددة على ضرورة استيفاء الطلاب جميع الأوراق الخاصة بتسليم الأجهزة وسداد أقساط التأمين.

وأكدت مصادر بمديريات التعليم، أنه يجرى حالياً تفعيل أجهزة التابلت بواسطة فرق التطوير التكنولوجي قبل تسليمها للطلاب، وذلك لتحميل البرامج التعليمية والنسخ الإلكترونية من الكتب، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية.

تفعيل جميع المنصات التعليمية على أجهزة التابلت

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فريق التطوير التكنولوجي سيفعل جميع المنصات التعليمية على أجهزة التابلت حتى يتمكن الطلاب من الاستماع لشرح المقررات الدراسية والإجابة على الأسئلة المطروحة خلال عملية الشرح، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة باستخدام أجهزة التابلت وعدم اللجوء إلى اختراقها.

تسليم صورة بطاقة ولي الأمر وإقرار لاستلام التابلت

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت المحافظات التي يتم تسليم أجهزة التابلت لها خلال شهر نوفمبر الجاري، وهي محافظة الشرقية وبورسعيد بإجمالي 55.859 ومحافظتي القليوبية وقنا بإجمالي 3.187 ومحافظتي المنوفية وبني سويف بإجمالي 49.584 ومحافظتي الفيوم والغربية بإجمالي 49.879 ومحافظات سوهاج والوادي الجديد وأسيوط بإجمالي 50.374.

وأضافت الوزارة، أنه يجرى التوزيع على مطروح والدقهلية بإجمالي 53.934 ومحافظات شمال وجنوب سيناء والبحيرة بإجمالي 39.793 ومحافظات المنيا والأقصر وأسوان بإجمالي 39.210 ومحافظات كفر الشيخ ودمياط والسويس بإجمالي 39.454، لافته إلى أن الأوراق المطلوبة لتسيلم التابلت هي أصل بوليصة تأمين جهاز التابلت وصورة بطاقة ولي الأمر وإقرار ولي الأمر من المدرسة الملتحق بها الطالب وصورة شهادة ميلاد الطالب وصورة من بوليصة تأمين جهاز التابلت، مشددة على ضرورة تسليم كافة الأوراق للمدرسة للحصول على التابلت.