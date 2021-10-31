أخبار الإسكندرية.. مشاجرة بالأسلحة في الجامعة وبداية نوة

شهدت محافظة الإسكندرية، أحداثاً عديدة على مدار الساعات الماضية، على النواحي كافة، منها طقس ممطر على مختلف أنحاء المحافظة منذ فجر السبت، مع توقعات بهطول أمطار على المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما نشبت مشاجرة بين طالبين أمام بوابة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، باستخدام سلاح أبيض، وأصيب أحدهما إصابات بالغة، فيما تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة التذكرة الإلكترونية كتشغيل تجريبي بمقر الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، كما أطلقت مدرسة بنات في غرب الإسكندرية مسابقة «ملكة جمال الأخلاق» لتشجيع الفتيات على مكارم الأخلاق.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في جامعة الإسكندرية

نشبت مشاجرة بين طالبين أمام بوابة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، مما تسبب في إصابة أحدهما، ونقله إلى المستشفى، ومن المقرر أن يتم عرض الطالبين على مجلس تأدييب بالجامعة.

بداية نوة في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، طقسًا ممطرًا، منذ فجر السبت، كونها بداية نوة، حيث من المتوقع هطول أمطار على المدينة في الساعات المقبلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، هطول أمطار غزيرة طوال اليوم على المحافظة؛ مما أدى إلى رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لاستقبال النوة، وهي الأولى التى تأتي على المدينة في فصل الخريف.

مدرسة بنات في الإسكندرية تطلق مسابقة «ملكة جمال الأخلاق»

أعلنت مدرسة الشهيد هشام بركات الإعدادية بنات، التابعة لإدارة غرب الإسكندرية التعليمية، عن مسابقة ملكة جمال الأخلاق، وهي المسابقة التي تهدف إلى نشر القيم الخلقية الايجابية بالمدرسة، بحسب ما أعلنته أسرة التربية الاجتماعية والنفسية بالمدرسة، والتي وضعت عدة شروط على إثرها يتم اختيار ملكة جمال الأخلاق، أهمها إتاحة الفرصة للجميع على أن يتم الاختيار نتيجة تصويت المعلمين والطالبات.

إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة التذكرة الإلكترونية

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إشارة بدء المرحلة الأولى لمنظومة التذكرة الإلكترونية كتشغيل تجريبي بمقر الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.