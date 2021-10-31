واقعة جامعة الإسكندرية.. والدة الطالب المصاب: «لبسه بقى كله دم» (فيديو)

برزت تفاصيل جديدة في واقعة جامعة الإسكندرية، حيث جرى نقل المتهم الثاني «أحمد. ر» طالب في كلية الآداب، من مستشفى الأميري بعد تلقيه العلاج إلى محبسه في قسم باب شرق، حيث سيمكث هناك 4 أيام على ذمة التحقيقات برفقة المتهم الأول «محمد. ج» الطالب في كلية الحقوق، والمتهم الثالث «محمد. ر» شقيق المتهم الثاني، طالب في معهد النظم والمعلومات، وذلك لذات المدة.

والدة طالب آداب الإسكندرية: إصابات ابني متفرقة في كل جسده

وقالت سحر عبد العاطي، والدة أحمد رمضان عوض، الطالب في الفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، 18 سنة، المجني عليه في واقعة جامعة الإسكندرية، إن نجلها أصيب بإصابات بالغة عبر قطع غائر في وجهه وأذنه عوضا عن إصابات متفرقة في جسده.

ولفتت إلى أنه أجريت له عملية في مستشفى الأميري، فجر اليوم الأحد، بينما بقى في العناية المركزة حتى ظهر اليوم الأحد، قبل أن يتم نقله برفقة عربة الشرطة إلى قسم باب شرق.

والدة المصاب في واقعة جامعة الإسكندرية: لبسه الجديد بقى كله دم

روت والدة المتهم الثاني في واقعة جامعة الإسكندرية، في بث مباشر لـ«الوطن» منذ قليل، تفاصيل الواقعة قائلة: «إن نجلها قد ذهب إلى الكلية لمعرفة تنسيقه الداخلي لالتحاق بقسم الجغرافيا التي يرغب الدراسة به، لافتة إلى أنها اشترت له طقما جديدا من أجل الذهاب به إلى الكلية فعاد بالطقم ممتلئا بدماء المشاجرة بدلاً من أن يكون طقم يسعد به في أول أيام دراسته في المرحلة الجامعية».

اصطدام بين طرفي واقعة جامعة الإسكندرية كانت بداية الأزمة

وأوضحت أن الواقعة بدأت حين ترجل نجلها أحمد على قدمه واصطدم دون قصد بالطرف الأول في واقعة جامعة الإسكندرية، وهو الذي اتضح أنه طالب بكلية الحقوق، الذي بدوره قد رد الاصطدام بدفعة لنجلها: «الولد زق ابني في صدره بيرد له الخبطة، فابني قال له امشي خلاص ومش هضربك فالواد معجبتهوش الكلمة وطلع مطواة وضربه وأخوه كمان اتضرب وهو بيدافع عنه».

تهمة الشروع في قتل

وطالبت الأم بأن يتحول الأمر أمام النيابة العامة بتهمة الشروع في قتل نجلها وأن يجرى معاملة أولادها معاملة المجني عليهما وليس كأحد أطراف المشاجرة في واقعة جامعة الإسكندرية.