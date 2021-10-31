وزير التموين: جائحة كورونا أثرت على أسعار السلع الأساسية

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جائحة فيروس كورونا، أثرت على أسعار السلع الأساسية فى العالم كله، موضحا أنه منذ منتصف عام 2020، ومع بدء تلقي المواطنين حول العالم، بدأ الطلب يزداد على السلع، في ظل نقص المعروض منها، نتيجة توقف عجلة الإنتاج، ما أدى إلى زيادة كبيرة وسريعة في أسعار السلع.

سبب زيادة الأسعار

ولفت المصيلحي، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، إلى أن الزيادة في الأسعار، بدأت بالسكر، وبمعدلات متسارعة، بالإضافة إلى زيادة أسعار القمح عالميا، موضحا أن سعر طن القمح بموازنة العام الجاري، كان مقدرا بنحو 250 دولارا للطن، وأصبح اليوم بسعر 330 دولارا، كما ارتفعت أسعار الزيت عالميا، حيث بلغ سعر آخر شحنة زيت طعام استوردتها الوزارة، نحو 1430 دولارا للطن الواحد.

روسيا أكبر دولة مصدرة للقمح عالميا

وأضاف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن روسيا أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم، واضطرت خلال الفترة الأخيرة، إلى وضع كوتة لتصدير القمح، كما فرضت عليه رسوم، مشيرا إلى ارتفاع أسعار البترول، من 65 دولارا للبرميل إلى 85 دولارا قائلا: «هذا الأمر لا يجعل أحدا سعيدا».

الجلسة العامة لمجلس النواب

وكانت فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، انطلقت اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الغالببة من أعضاء المجلس، حيث شهدت الجلسة العامة، مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، كما بدأ المجلس جلسته، بإحالة عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة، ومشروعات الحكومة، باعتماد عدد من الحسابات الختامية لعدد من قطاعات الدولة.

«النواب» يوافق على بعض القوانين

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على عدد من مشرايع القوانين، منها قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وقانون مكافحة الإرهاب.