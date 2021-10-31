10 تعليمات من التعليم للمدارس لتوعية الطلاب بالاختطاف والكوارث

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلاً للمديريات التعليمية، بالتنبيه على كل مديري المدارس، بتكليف المعلمين بتوعية الأطفال، خاصة المرحلة الابتدائية، ضد ظاهرة الاختطاف، وتفعيل دور لجنة الحماية بالمدرسة، وتخصيص مادة توعوية أثناء طابور الصباح، وطرح الموضوع على مجالس الآباء والأمناء والمعلمين، لإيجاد الطرق المختلفة لتوعيتهم.

التعليم رصدنا وقوع بعض حالات اختطاف الأطفال بتفاوت أعمارهم

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إنه حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المتابعة الفعالة لأبنائها الطلاب، وحرصا على سلامتهم من خلال توعيتهم بكل ما يستجد على مجتمعنا، وإيمانا منها بأن إدارة الأزمة تبدأ من خلال درءها استعدادا لمواجهتها، تلاحظ من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وقوع بعض حالات اختطاف الأطفال بتفاوت أعمارهم، والمنحصرة في المرحلة الابتدائية، وكذا حدوث بعض الهزات الأرضية أثناء اليوم.

«التعليم» توجه بتخصيص مواد توعوية للطلاب عن الاختطاف والكوارث الطبيعية

ووجهت وزارة التعليم مديري الإدارات التعليمية، بالتنبيه على المدارس بالآتي:

- التنبيه على كل مديري المدارس، بتكليف المعلمين بتوعية الأطفال خاصة المرحلة الابتدائية ضد ظاهرة الاختطاف.

- تفعيل دور لجنة الحماية بالمدرسة.

- تخصيص مادة توعوية أثناء طابور الصباح.

- طرح الموضوع على مجالس الآباء والأمناء والمعلمين لإيجاد الطرق المختلفة لتوعيتهم.

- تكليف مديري المدارس بكل مراحلها، بتفعيل دور لجنة الحماية بالمدرسة من خلال التوعية.

- تدريب الطلاب على الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة وقوع أي من تلك الكوارث المحتمل حدوثها (الزلازل، الحرائق، الأمطار الشديدة).

- تدريب الطلاب علي كيفية الخروج الآمن أثناء تلك الأزمة.

- وضع اللوحات الإرشادية التي توضح أماكن الخروج في حالة الطوارئ.

- توزيع خروج الطلاب على أماكن الخروج، طبقا لمراحلهم العمرية للحفاظ عليهم من التزاحم.

- تحديد نقط التجمع الآمنة.