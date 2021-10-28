قرارات عاجلة من «التعليم» لمواجهة تزاحم أولياء الأمور أمام المدارس

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المدارس بضرورة تنظيم دخول أولياء الأمور للمدارس أثناء اليوم الدراسي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين وتحقيق التباعد الاجتماعي، خاصة مع رغبة بعض أولياء الأمور للذهاب للمدارس مع الطلاب بشكل يومي، لافتة إلى أنه غير مسموح بالتصوير في المدارس.

«الجيار»: الحواجز إجراء تنظيمي للحفاظ على سلامة أفراد العملية التعليمية

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن المديرية وضعت حلولاً واقعية لمواجهة ازدحام أولياء الأمور أمام المدارس، وذلك بالتنسيق مع الحي بوضع حواجز أمام المدارس، خاصة التي بها كثافات مرتفعة لتنظيم دخول وخروج أولياء الأمور والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وأضاف «الجيار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحواجز الحديدية يتم وضعها من قبل الحي كإجراء تنظيمي للحفاظ على سلامة جميع أفراد العملية التعليمية وسير اليوم الدراسي بشكل طبيعي، مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن اليوم الدراسي والحضور.

«ياسر»: لدينا تنسيق بين الإدارات ورؤساء الأحياء لتنظيم حركة أولياء الأمور

من جانبه، أكد ياسر أنس، مدير التربية والتعليم في محافظة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على مديري الإدارات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء في كيفية تنظيم حركة أولياء الأمور أمام المدارس لسهولة دخول وخروج أبنائهم.

من جانبه كشفت مصادر في مديريات التعليم في عدد من المحافظات، أنه هناك تنسيق كامل مع الحي لتنظيم دخول وخروج أولياء الأمور للمدارس، طبقاً لتعليامات وزارة التربية والتعليم، موضحة أنه غير مسموح بدخول ولي أمر للمدرسة دون ارتداء الكمامة وقياس درجة حرارته.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة وضع مواعيد محددة لدخول وخروج أولياء الأمور بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، لافتة إلى أن هذه المواعيد تتم بعلم المديريات والإدارات التعليمية.

«التعليم» توجه بإعلان مواعيد دخول أولياء الأمور للمدارس

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت على ضرورة وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم، مشددة على ضرورة إعلان هذه المواعيد من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة، مع ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للحفاظ على الصحة العامة لجميع الطلاب وأفراد العملية التعليمية.