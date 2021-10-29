التعليم: منع دخول المعلمين للمديريات والإدارات أثناء اليوم الدراسي

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، تعليمات للإدارات التعليمية، بمنع تواجد المعلمين أو العاملين بالمدارس بالتواجد بديوان المديرية أو الإدارات التعليمية إلا بتصريح من المدرسة أو بعد أوقات العمل بالمدرسة، على جميع الجهات تنفيذ الأمر الإداري ويتحمل المخالف المساءلة القانونية.

تواجد المعلمين بالإدارات أثناء العمل يؤثر سلباً على العملية التعليمية

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بأنه نظرا لما تلاحظ في الأولية الأخيرة من تواجد أعداد كبيرة من المعلمين والعاملين بالمدارس بديوان المديرية والإدارات التعليمية مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية، يتم منع تواجد المعلمين أو العاملين بالمدارس بالتواجد بديوان المديرية أو الإدارات التعليمية أثناء العمل حرصا على انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

يعفي من التوقيع في سجل الحضور والانصراف شاغلوا الوظائف القيادية

وحددت المديريات التعليمية، قواعد تنظيم العمل الرسمي للعاملين بديوان الإدارة والمدارس وهي كالتالي:-

- أيام العمل في الأسبوع من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وتكون مواقيت العمل من الساعة (8) صباحا حتى الـ (3) بعد الظهر.

- يقل ساعات العمل يوميا بمقدار ساعة للحالات الآتية: الموظف ذو الإعاقة، الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين، الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.

- يعفى من التوقيع في سجل الحضور والانصراف شاغلوا الوظائف القيادية بصفة أصلية أو من صدرت لهم قرارات ندب من المحافظ.

- تنشأ سجلات حضور وانصراف الموظفين المكلفين بأعمال إضافية بعد مواعيد العمل الرسمية أو العمل في أيام العطلات والإجازات الرسمية مقابل الحصول على يوم راحة أو أجر إضافي.

السماح للموظفين المسيحيين بالحضور الساعة العاشرة صباحا كل أحد

- تخصيص مسئول للبوابة لإمساك سجل يدون به التأخيرات بعد مواعيد العمل الرسمية وإخطار شئون العاملين إجازات بذلك.

- يصرح للموظفين المسيحيين بالحضور الساعة العاشرة صباحا من كل يوم أحد من كل أسبوع.

- يتم احتساب كل (7) ساعات أذن بيوم إجازة اعتيادية.

- الحد الأقصى للحصول على أذونات في الشهر هو ثلاثة أذونات ولا يزيد الأذن في المرة الواحدة عن عـدد ساعتين ولا تقل عن ساعة.