أخبار البحيرة.. مصرع شاب وحملات تموينية وانطلاق الرعاية الصحية للمسنين

شهدت محافظة البحيرة خلال الساعات الماضية، عددا من الأحداث الهامة، والتي كان منها تأكيد محافظ البحيرة على إنهاء العديد من مشاريع الري وتأهيل الترع خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ 151 مشروعا بتكلفة إجمالية 3 مليارات و780 مليون جنيه، عبارة عن 111 مشروعا بقطاع الري بتكلفة 2 مليارا و 224 مليون جنيه (تم الانتهاء من 64 مشروعا بتكلفة مليار و650 مليون جنيه - جاري العمل بـ 47 مشروعا بتكلفة 574 مليون جنيه)».

تأهيل الترع

وأضاف المحافظ، أن مشروعات تأهيل الترع المرحلة الأولى، عبارة عن 40 مشروعا تم الانتهاء من 17مشروعا بتكلفة 166مليون جنيه، وجاري العمل بـ 23 مشروعا بتكلفة مليار و390 مليون جنيه.

مجمع فرهاش

وذكر أنه تم إنشاء المجمع السكني الحرفي بفرهاش بمركز حوش عيسى «ورشتك جنب بيتك»، والذي يعد الأول من نوعه بمصر، ويطبق اتجاهات الدولة في توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب من خلال إقامة تجمعات منتجة.

تطوير قطاع الشباب والرياضة

وأضاف المحافظ، أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي، حيث تم خلال ثلاثة أعوام فقط، تنفيذ 175 مشروعا بتكلفة إجمالية 212 مليون جنيه، تم الانتهاء من 57 مشروعا بتكلفة 60 مليون جنيه، وجاري العمل بـ 115مشروعا بتكلفة إجمالية 152.5 مليون جنيه، لخدمة 1.5 مليون مواطن من شباب وأبناء المحافظة .

حملات رقابية

كما قامت الوحدات المحلية بمراكز رشيد وشبراخيت والمحمودية، بمتابعة أعمال المعديات والمراسى بنطاقها، والتأكد من الالتزام بالحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان المقررة.

فاعليات مكتبة مصر العامة

هذا وقد بدأت مكتبة مصر العامة بدمنهور فعاليات حملة «اقرأ . فكر . لمستقبل أفضل»، والتى تطلقها المكتبة للعام الثامن على التوالي، بهدف تأصيل إعادة القراءة في نفوس الأطفال والنشء، والوصول بالخدمات والأنشطة المختلفة لطلبة المدارس بكل مراكز وقرى المحافظة.

برنامج الرعاية الصحية

وأطلقت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن، 65 سنة، والذي يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية والنفسية المستمرة لكبار السن من عمر 65 عامًا، وذلك من خلال تقديم زيارات دورية لتقديم جميع الخدمات الصحية اللازمة والكشف المبكر عن الأمراض.

حملات تموينية

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات تموينية، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1365عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع بإجمالي يتجاوز الطن، داخل إحدى الشركات، منها 650 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام، و220 علبة سجائر مجهولة المصدر، 101 كيس سكر ناقص الوزن، 120 عبوة مبيدات مجهولة المصدر، 59 عبوة بويات منتهية الصلاحية.

مصرع شاب

لقي شاب يدعى «محمود عبدالموجود»، 37 سنة، مصرعه إثر اعتداء آخرين عليه بمزرعة ضيف الله الكيلو 71 بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.