ما هو أحب الطعام إلى رسول الله؟ أزهري يوضح

يبحث الكثيرون عن الطعام الذي أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجيب عن هذا التساؤل الدكتور عطية لاشين أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، موضحا أنه جاء في الأحاديث النبوية الصحيحة العديد من الأطعمة التي كان يحبُّها النّبي -صلى الله عليه وسلم- ويتناولها، وقد مدح الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعض الأنواع من الطعام، وممّا جاء في ذلك ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنَّه كان يحب تناول الثَّريد، فقد ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «كمُلَ من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلَّا مريم بنت عمران وآسية امرأَة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثَّريد على سائر الطعام».

أحب الطعام إلى رسول الله

وأضاف «لاشين» في تصريحات لـ «الوطن»: «ورد عن محمد بن عبدالرحمن الحجازي، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يحب تناول لحم الظَهر والكتف من الشّاة، فقد ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (أطيب اللحم لحم الظَهر)، وورد عنه أيضًا أنّه كان يحب تناول البقل، والقثّاء وهو الخيار، والدّباء وهو القرع».

وأكد أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أطعمة أخرى منها العسل، والرُطب، والتمر، وكانت أحب الفواكه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرُطب والبطيخ.

روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان أحبّ الطعام إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - الثّريد من الخبز، والثّريد من الحيس».

آداب الطعام

وعن آداب الطعام التي كان يتحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال «لاشين»، إن من أهم ما يميّز المسلم تخلقه بالآداب الإسلامية في كل الأحوال، وحتى في طعامه وشرابه معروف بحسن خلقه، وفيما يأتي جملة من الآداب التي حث عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الأكل والشرب: تسمية الله -تعالى- قبل البدء بالطعام، وإن نَسِي المسلم أن يسمّي وابتدأ الطعام؛ فيُسمّي عندما يتذكّر، وذلك اتّباعا لما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي روته السيدة عائشة عن النبي: (إذا أكَل أحَدُكم فَلْيذكُرِ اسمَ اللهِ تعالى، فإن نسِي أن يذكُرَ اسمَ اللهِ تعالى في أوَّلِهِ، فليقُلْ: بسمِ اللهِ أوَّلَهُ وآخِرَهُ.