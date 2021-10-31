ابنة نشوى مصطفى.. ضحية متحرشين ينتظرون عقوبة تصل لـ3 أشهر

استغاثة أطلقتها الفنانة نشوى مصطفى، مساء امس، عبر حسابها على فيسبوك، بشأن تعرض ابنتها للتحرش والمضايقات على كوبري المنصورية بالهرم، ما دفع رواد السوشيال ميديا إلى التعاطف معها، وأسرعت الأجهزة الأمنية لرصد واقعة التحرش، والقبض على المتهمين، الذين أحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

عقوبة المتحرشين بابنة نشوى مصطفى

وقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن المتهمين في واقعة التحرش بابنة نشوى مصطفى ارتكبوا جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بحسب ما أسند إليهم من قبل النيابة العامة بارتكاب تهمة الفعل الفاضح، وأن تلك التهمة موثقة بالصور التي قدمتها ابنة الفنانة نشوى مصطفى إلى النيابة العامة، وظهر المتهمون وهم يشيرون إلى الفتاة بأصابع اليد بفعل خادش للحياء.

عقوبة الفعل الفاضح

وأوضح سيد أحمد، في حديثه لـ «الوطن»، أن القانون نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، كل من وُجد في طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال وهذا ما حدث مع ابنة نشوى مصطفى، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لفترة العقوبة.

القبض على المتحرشين بابنة نشوى مصطفى

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 متهمين بالتحرش بابنة نشوى مصطفى، بعد رصدها منشورًا كتبته الفنانة نشوى مصطفى على حسابها بمنصة فيسبوك، قالت فيه: «النهارده بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي، وفضلوا يزنقوا عليها واترهبت وهي سايقه على كوبري ناحية الهرم المنصورية وكلمتني وهي مفزوعة قلت لها: حاولي تصوريهم وعملوا لها إشارات زي ما هو في الصورة كده».