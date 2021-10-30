إيمي سمير غانم من أمام قبر والديها: تحتاج لتغيير أولوياتك

زارت الفنانة إيمي سمير غانم قبر والدها الفنانة سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، حيث تزورهما بشكل أسبوعي منذ وفاتهما.

إيمي سمير غانم توجه رسالة من أمام قبر والديها

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم، مقطع فيديو، عبر خاصية «الإستوري» على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، يظهر زيارتها حيث اكتفت بقول جملة واحدة خلال الفيديو: «لتغيير حياتك تحتاج إلى تغيير أولوياتك».

وكانت قد نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، بالأمس عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها بجانب والدها الفنان سمير غانم، التي دائمًا ما تحرص من كل حين وحين بنشر صور برفقة والدها أو والدتها وتطلب من الجمهور الدعاء لهما.

رحيل سمير غانم

ويذكر أن الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا، في 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا حيث تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بكورونا، وأدت إلى مشاكل صحية في الكلى، حيث انتقلت له العدوى من دنيا وزوجته دلال عبدالعزيز أثناء تصويرهما مسلسل «عالم موازي» في رمضان الماضي.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد إصابتها بمصاعفات فيروس كورونا، التي استمرت معها 3 أشهر، لترحل متأثرة بالمرض داخل أحد المستشفيات الكبرى، وتظهر الفنانة الراحلة في فيلم فرق خبرة التي كانت صورته قبل وفاتها، ليكون آخر أعمالها الفنية.