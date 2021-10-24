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«تكافؤ الفرص بالأقصر» تشارك بمهرجان التمور بـ«البلح الصعيدي والطماطم»

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أماني خيري
02:27 م | الأحد 24 أكتوبر 2021
الأقصر تشارك في مهرجان التمور

الأقصر تشارك في مهرجان التمور

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، مشاركتها بـ«الملتقى التسويقي الأول للتمور» بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وهو المؤتمر الذي أقيم خلال الفترة من 16 حتى 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة 91 عارضًا من منتجي ومصنعي التمور على مستوى محافظات الجمهورية بالكامل، فضلًا عن مشاركة ممثلين من بعض الدول العربية وبعض محافظات الجمهورية.

البلح الصعيدي يشارك في مهرجان التمور

من جانبها، قالت نورا أحمد عثمان، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إنه كُلِفت وحدة تكافؤ الفرص في الملتقى الذي أقيم بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة الماضية، بتكليف من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتمثيل المحافظة داخل الملتقى، مشيرة إلى أنه تم التركيز في المعروضات الخاصة بالمحافظة على التمور وأهمها «البلح المجدول والصعيدي»، بالإضافة إلى الطماطم المجففة والمشغولات الحرفية التي كانت عبارة عن مشغولات من الخوص «حقائب سيدات وأطفال وحافظات هواتف المحمول»، وبعض مشغولات الخرز ونماذج من «الشيلان» المصنوعة من «الفركة»، والسجاد اليدوي.

يضم 75 جناح عرض

يذكر أن الملتقى ضم أكثر من 75 جناح عرض ومنطقة بازار للصناعات الحرفية، وجرى تنظيم 3 جلسات نقاشية عن محاور تصدير التمور والتجارة الداخلية لها، وتعظيم القيمة المضافة للتمور، وتم عقد ورشتي عمل في مجالي العمليات الزراعية وتعظيم المنتج الثانوي للنخيل، مع تنظيم مسابقة لأهم مناطق إنتاج التمور على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل.

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