أمريكا وجنوب أفريقيا يناقشان تطورات الأوضاع في القارة السمراء

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا، على الشراكة القوية بين البلدين، حيث بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، تطورات الأوضاع في عدد من دول القارة السمراء من بين قضايا أخرى.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين خلال لقائهما في روما على هامش قمة العشرين.

أمريكا وجنوب أفريقيا يناقشان تطورات الأوضاع فى عدد من دول القارة

وأفاد البيان بأنّ الجانبين شددا على الشراكة القوية والأولويات المشتركة للولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.

وناقش كبار الدبلوماسيين التعاون الجاري بشأن معالجة أزمة تغير المناخ ومكافحة فيروس كوفيد-19.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكية عن تقديره لقيادة جنوب أفريقيا في العديد من الأهداف المشتركة، بما في ذلك بناء الازدهار الشامل وتعزيز البنية التحتية الصحية والقيم الديمقراطية.