طقس الإسكندرية غائم جزئيا وتوقعات بهطول أمطار خفيفة

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الاثنين، غيوم على كافة الأنحاء، مع ثبات درجات الحرارة عند معدلاتها، وزيادة نسبة الرطوبة، وارتفاع نشاط الرياح، وسط توقعات بهطول أمطار على المدينة الساحلية بنسبة 10%، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الإسكندرية اليوم الإثنين

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم الاثنين 26 درجة مئوية، على الرغم من ارتفاعها الطفيف مقارنة بالأيام الماضية، إضافة إلى انخفاض درجة الرطوبة عند 60% بعد ثباتها لعدة أيام، مع نشاط سرعة الرياح لتصل إلى 26 كم/ ساعة وارتفاع أمواج البحر نسبيًا، وسط توقعات بهطول أمطار تصل نسبتها إلى 10%، أي نسبة ضئيلة جداً، وفي الغالب لن تشهد المدينة هطول أمطار وإذا حدث ستكون عبارة عن أمطار خفيفة لعدة دقائق وعلى بعض أحياء المحافظة دون ادنى تأثير على حركة المارة والسيارات.

الإسكندرية تستعد للأمطار ونوات الشتاء

ومع أول أيام شهر نوفمبر الجاري، تبدأ مدينة الإسكندرية في التأهب الفعلي، لأول أيام النوات المسجلة لسنوات طويلة في منتصف نوفمبر والتي تبدأ بنوة المكنسة وأمطارها الغزيرة وتستمر لعدة أيام في طقس متقلب غير مستقر، حيث تعلن عن البداية الفعلية لإرتداء الملابس الشتوية وبدء هطول الأمطار.

فيما بدأت سيارات الصرف الصحي في التواجد داخل المحطات، وذلك بعد انتشار لمدة 3 أيام في الشوارع والميادين ورفع درجة الاستعداد بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار. على المدينة الساحلية.