افتتاح معرض الإنتاج الحربي في دورته الثانية بشمال سيناء

استعدت محافظة شمال سيناء لافتتاح معرض الإنتاج الحربي والمحلة الكبرى بمدسنة العريش، المقرر بعد ظهر اليوم، بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمحافظة.

وقالت أمانى رسلان مدير مديرية التموين بشمال سيناء فى بيان لها، اليوم، أن المعرض سينعقد بداية من اليوم الإثنين بمقر المجلس الشعبي ومتاح الدفع الفوري أوالاقساط للموظفين، لشراء الأجهزة الكهربائية، لافتة إلى أن المعرض يقام تحت رعاية ديوان عام المحافظة.

جميع المنتجات سوف تباع بأقل الآسعار

وأضاف أحمد مصطفى يونس، مسؤول المعارض بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، أن جميع المنتجات بالمعرض سوف تباع بأقل الأسعار وبفروق واضحة عن أسعار السوق علاوة على جودتها العالية، وذلك لتخفيف الأعباء عن الأسر والشباب المقبل على الزواج.

المعرض فرصة جيدة لتجهيز العرائس

وأوضحت إيناس صلاح، مسؤل ثاني المعارض فى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، أن المعرض فرصة جيدة لتجهيز العرائس نظرا لضمه منتجات بأسعار جيدة تناسب جميع فئات المجتمع، وأشارت إلى أن هناك شاشات عرض بفئات مختلفة فى المعرض وغسالات أوتوماتيك وثلاجات، وهاف أوتوماتيك، وجريل وغير ذلك من المنتجات.

وتعتبر تلك المعارض فرصة جيدة يجب استغلالها لشراء المنتجات القطنية والأدوات الكهربائية بجودة عالية وأسعار مخفضة تنافسية تناسب غالبية فئات المجتمع فى شمال سيناء.

الجدير بالذكر أن المعرض سوف يتم افتتاحه اليوم ويستمر لمدة 25 يوما بمقر المجلس المحلي القريب من مجلس المدينة بوسط مدينة العريش.