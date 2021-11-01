 إحلال وتجديد شبكات الكهرباء وافتتاح مدرستين في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جار العمل لبناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التحول الرقمي بنجاح، والانتقال من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية، والتعامل مع التحديات والمشكلات التي يواجهها قطاع الكهرباء بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي والحلول الأخرى المتميزة، واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية، لبناء شبكة قوية و مرنة وآمنة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة في هذا المجال، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وإشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 3 ملايين و324 ألف جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وأوضح المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه جاري رفع كفاءة الكهرباء وإحلال وتجديد وتوسعات بقطاع الكهرباء والتي شملت «إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط على مغذيات السنترال بإحلال 200م كابل متوسط بمدينة دسوق بتكلفة 130ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط على مغذى الورشة بإحلال 720م كابل جهد متوسط بمركز ومدينة البرلس بتكلفة 791 ألف جنيه، ليبلغ اجمالى إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط 921 ألف جنيه».

تجديد شبكات الجهد المنخفض بـ110 عمود

وأضافت المهندسة غادة أبوكيلة وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، أنه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بـ110 أعمدة جهد منخفض بقرى مركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة 110 آلاف جنيه، وتم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بـ145 عمود جهد منخفض بقرى شمال دسوق بتكلفة 502 ألف جنيه، كذا إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بـ113 عمود جهد منخفض بمركز ومدينة دسوق بتكلفة 604 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى إحلال وتجديد الجهد المنخفض مليون و 206 ألف جنيه.

وفي سياق متصل، يفتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مدرستنين في مركز ومدينة بلطيم، بجانب 3 محطات صرف صحي، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من قيادات التربية والتعليم ومسئولي شركة مياه اشلرب والصرف الصحي.

ومن المقرر أن يفتتح محافظ كفر الشيخ، مدرسة كريم محمد أحمد العزب الثانوية، وهي إحلال جزئي، ومدرسة الخاشعة للتعليم الأساسي إحلال جزئي، كما سيفتتح محطة رفع صرف صحي البنائين ، ومحطة صرف صحي الفرعية بمصيف بلطيم ، ومحطة صرف صحي الرئيسية مصيف بلطيم.