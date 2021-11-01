طقس مشمس وزيادة سرعة الرياح في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة طقس معتدل اليوم، مع سطوع أشعة الشمس علي مدن ومراكز المحافظة، وسط هبوب رياح خفيفة إلى متوسطة، وانخفاض طفيف لدرجات الحرارة بنطاق البحيرة.

سقوط أمطار خفيفة

وشهدت المدن الساحلية بالبحيرة، خلال الأيام الماضية سقوط أمطار خفيفة وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم الإثنين 29 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 48%، فيما وصلت سرعة الرياح إلي 23 كيلو متر في الساعة، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنطاق المدن الساحلية.

انتشار فرق مجابهة الأزمات

كان اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، وجه إلى نشر فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة، واستمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية والغرفة الفرعية بالمراكز والمديريات، وذلك خلال الأيام الماضية مع موجة سقوط الأمطار.

الاستعدادات لسقوط الأمطار

وأشار المحافظ إلى الاستعداد لمواجهة الأمطار من خلال أكثر من 1260 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه أولا بأول تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة.

واضاف «آمنة»، أن العمل يجري بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، طبقا لخطة العمل المعدة مسبقا للتعامل مع الازمات ورفع تراكمات الأمطار أولاً بأول لضمان تسيير حركة السيارات والمشاه.