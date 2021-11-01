القنوات الناقلة لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بالدورة الثلاثين

أعلن الكاتب الصحفي يسري الفخراني، نقل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الثلاثين، عبر قناتي الحياة دراما، وسي بي سي دراما، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين، حيث يُقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

نقل حفل افتتاح الموسيقى العربية على CBC drama والحياة دراما حصريًا

وكتب يسري الفخراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «حصريًا.. حفل افتتاح الموسيقى العربية الساعة 8.. على CBC drama والحياة دراما»، لافتًا إلى نقل عرض حفلات المهرجان أيضًا.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين

وتنطلق فاعليات مهرجان الموسيقى العربية، اعتبارًا من اليوم الاثنين 1 نوفمبر، ولمدة 15 يومًا، برئاسة الفنانة جيهان مرسي، حيث إنها مُهداة إلى الموسيقار الراحل جمال سلامة وعبده داغر، وذلك على أكثر من مسرح، لعل أبرزهم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ومسرح مكتبة الإسكندرية.

وتبدأ مراسم حفل الافتتاح، بكلمات من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر، ووزيرة الثقافة حيث تعلن خلالها انطلاق الفعاليات.

وزيرة الثقافة تعزف على آلة الفلوت في مهرجان الموسيقى العربية

ويشهد الحفل، فقرة بعنوان «لمسة وفاء»، تقديرًا وتكريمًا للراحلين جمال سلامة وعبده داغر، حيث ستُشارك الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في هذه الفقرة من خلال العزف على آلة الفلوت، للحني «حبك» و«استيقظي يا أمتي»، من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة وذلك بقيادة المايسترو ناير ناجي.

عاصي الحلاني يُحيي حفلًا على مسرح مكتبة الإسكندرية اليوم

كما يُحيي الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا على مسرح مكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية، بينما يُحيي حفلًا آخر بدار الأوبرا المصرية يوم 5 نوفمبر الجاري.