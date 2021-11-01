التحقيق في واقعة تعرض الفنانة أنوشكا للسب والقذف على يد جارها بسبب «كلب»

تباشر جهات التحقيق، تحقيقاتها الموسعة في واقعة تضرر الفنانة أنوشكا من أحد جيرانها في كمباوند سكني بدريم لاند؛ لتعديه عليها بالسب، في قسم أول أكتوبر، كما طلبت النيابة من ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة، كما تستمع لشهود العيان في الواقعة لكشف ملابساتها والوقوف على أسبابها.

بلاغ لقسم الشرطة بسبب الكلاب

وكانت الفنانة أنوشكا حررت محضرًا في قسم أول أكتوبر، تتهم فيه أحد جيرانها داخل كمباوند سكني التي تقطن فيه، بالتعدي عليها بالسب حال معاتبته بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها حال سيرهما بالكمباوند، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وخضع لجلسة تحقيق بشأن الواقعة.

وبيّنت التحريات أن الواقعة حدثت داخل كمبوند تسكن فيه الفنانة والمتهم، وقد نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب كلبيهما، وعلى إثر ذلك قام الأخير بالتعدي على «أنوشكا» بالسب والقذف.

عضة كلب

وفي سياق منفصل، تعرضت الفنانة سارة نخلة، منذ نحو أسبوعين لواقعة مأساوية، بعضة كلب، وتسببت في تورم؛ مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى لخضوعها لفحص طبي، وتلقي العلاج.

وقالت سارة نخلة، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا الصبح عضني كلب هو اه صغير بس ابن کلب جاحد بجد هو كلب صاحبتي اكيد مش كلبي عشان في ناس افتكرت كلبي المهم العضة ورمت و روحت مستشفى خاص قالولي مش موجودة الحقنة و لازم اروح مستشفى حكومي».