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لجنة فنية لكشف أسباب اصطدام طائرة سعودية بمهبط مطار القاهرة

اللجنة الفنية تنتقل لموقع الحادث لمعرفة الأسباب

كتب:

أيمن حمزة
11:07 ص | الإثنين 01 نوفمبر 2021
جانب من الإجراءات الوقائية والإحترازية اللآزمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمطار القاهرة الدولي

جانب من الإجراءات الوقائية والإحترازية اللآزمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمطار القاهرة الدولي

قالت مصادر، إنّ المحاسب مجدي إسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، شكّل لجنة فنية لمعرفة حجم الأضرار التي وقعت بمهبط مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، إثر اصطدام طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية أثناء وجودها بممر الإقلاع بمهبط المطار، بأحد الأوناش الموجودة على أرض المهبط.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ اللجنة انتقلت بالفعل إلى أرض المهبط رفقة قيادات الشركة، وسلطة الطيران المدني، لمعرفة أسباب الحادث، موضحة أنّه بعد صعود الركاب على طائرة الخطوط السعودية بمطار القاهرة الدولي، رحلة رقم 313 المتجهة إلى مدينة الرياض، وعقب انتهاء الإجراءات الخاصة بإقلاع الرحلة، اصطدمت الطائرة بأحد أوناش الخدمات الأرضية بأرض المهبط، ما تسبب في وقوع الحادث، الذي لم يخلّف أي إصابات بين الركاب أو العاملين بأرض المهبط.

وكانت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي، أعلنت أنّ الاصطدام تسبب في وقوع بعض التلفيات بجناح الطائرة، ما تسبب في إلغاء الرحلة ودخول الطائرة إلى هناجر الصيانة لإعادة إصلاحها، موضحة أنّ طائرة الخطوط السعودية التي اصطدمت من طراز إيرباص A330- 300، وتسجل حروف HZ - AQ1، وكانت متجهة إلى مدينة الرياض.

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