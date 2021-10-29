«القوى العاملة بالنواب» يكشف تفاصيل لقاء وزير قطاع الأعمال: ناقشنا أرباح العمال وتطوير الصناعة

أكد عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن الحوار المجتمعي هو أقرب طريق للتوصل إلى تشريعات وقوانين واتفاقيات ولوائح تحقق التوزان في علاقات العمل، بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام

وأوضح القيادي العمالي، في بيان له اليوم، حول وقائع ما دار خلال لقاءه وسولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أن الحوار المجتمعي يَصُب في مصلحة زيادة الإنتاج، والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج.

وقال «عبدالفضيل»، إن اللقاء مع الوزير تناول مناقشة بعض الملفات التي تهم الرأي العام العمالي، خاصة أرباح عمال شركات الأدوية، وعودة شركة «سيد» للعمل بكامل طاقاتها، وأهمية تطوير تلك الصناعة الإستراتيجية.

وأضاف أن اللقاء شهد كذلك الحديث حول لائحة قطاع الأعمال العام، وأهمية خروج لائحة تحقق مكاسب للعمال، ولا تنتقص من حقوقهم المشروعة، مع إشراك الأطراف المعنية خاصة النقابات العامة ولجانها النقابية في الحوار حول اللائحة.

تعويض عمال شركة الحديد والصلب

وتابع، أن النقاش تطرق إلى متابعة ملف تعويض عمال شركة الحديد والصلب، مؤكداً الحرص على الانتهاء من هذا الملف، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مع كافة الأطراف المعنية التي وقعت على الاتفاق، وذلك في أسرع وقت ممكن.

كما تناول اللقاء مصير شركات الغزل والنسيج، خاصة بعد عملية الدمج، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك من أجل حماية الصناعة الوطنية وتطويرها والنهوض بها، وكذلك الحفاظ على حقوق العمال المشروعة.