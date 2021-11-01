رئيس جامعة أسيوط يستقبل طلاب الإعلام الفائزين بجوائز مهرجان «الشروق»

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، طلاب قسم الإعلام الفائزين بالمراكز الثلاثة في مهرجان «الشروق»، السادس لإبداعات طلاب الإعلام الذي نظمه المعهد العالي للإعلام بأكاديمية الشروق خلال الفترة من 24- 27 أكتوبر 2021 بمؤسسة الأهرام، بحضور اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم، رئيس أكاديمية الشروق، والدكتور محمد سعد، عميد إعلام الشروق، والدكتورة سهير صالح وكيل المعهد.

رئيس الجامعة يشيد بالطلاب الفائزين في مهرجان «الشروق»

وهنأ رئيس الجامعة أساتذة وطلاب قسم الإعلام على هذه النتائج المشرفة، مشيدًا بالدور الحيوي لقسم الإعلام، وما يقدمه من رسالة إعلامية تنويرية، إضافة إلى دوره في إعداد وتأهيل كوادر إعلامية وجيل مؤهل للنهوض بمستوى الإعلام لتفعيل دوره في خدمة الوطن، مؤكداً دعم إدارة الجامعة لطلابها بكل سبل الدعم المعنوي والمادي، من خلال تحفيزهم، ومساعدتهم، وتوفير الأجهزة والمعدات، والاستوديوهات اللازمة للتدريب، فضلًا عن إتاحة الفرص للتفاعل والتدريب مع المؤسسات الإعلامية المختلفة .

وفى سياق متصل، أشاد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمشاركة طلاب الجامعة في المهرجانات والمسابقات التي تساعد على تشجيع الطلاب على الإنتاج الإبداعي، مؤكدًا أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بالجانب الإبداعي للطلاب وتساندهم دائما في خطواتهم، موضحاً أن دور الجامعة لا يقتصر على الجانب التعليمي فحسب، ولكنها تسعى إلى تعزيز فرص التعاون مع الجهات الداعمة لهؤلاء الطلاب المبدعين لتأهيلهم لسوق العمل، والاستفادة من قدراتهم النوعية.

وأشار الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب بالجامعة، أن قسم الإعلام لديه كوادر إعلامية على قدر كاف من المهنية، حيث شارك في عدد من مشروعات التخرج الصحفية والإذاعية والتليفزيونية وحملات العلاقات العامة في مهرجان الشروق السادس لإبداعات طلاب الإعلام، بما يسهم في تشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع بهدف بناء ودعم قدراتهم داخل المجتمع.

وأوضحت الدكتورة رحاب الداخلي رئيس قسم الإعلام، أن القسم شارك بعدد من مشروعات التخرج في المهرجان وقام الطلاب بمنافسة 37 كلية وقسمًا ومعهدا عاليا للإعلام بمختلف الجامعات المصرية والعربية بين مجلات وصحف وأفلام تسجيلية وبرامج من إبداعات الطلاب المختلفة.

وحصد القسم ثلاث جوائز هي جريدة شباب الجامعة، وحصلت على المركز الثاني في فئة الصحافة المطبوعة، كما فاز مشروع «نوستولوجيا»، بالمركز الثاني في فئة البرامج التليفزيونية، وفاز مشروع «فيمينست»، بالمركز الثالث في فئة البرامج الإذاعية.