تحرك أسعار هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2022.. تعرف عليها
مواصفات وأسعار أحدث سيارات هيواندي 2022
كتب:
عمر العربي
04:00 م | الإثنين 01 نوفمبر 2021
هيونداي إلنترا سى ان 7
يعاني سوق السيارات المصري من نقص شديد في العديد من موديلات السيارات في السوق بسبب الأزمات التي يعيشها قطاع السيارات عالمياً منذ انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي تسببت في قلة إنتاج العديد من المصانع في العالم.
ومن أبرز تلك الطرازات التي شهدت تحركا في الأسعار بالسوق المصري سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 الموديل الجديد 2022، حيث ارتفع سعرها إلى 5 آلاف جنيه بجميع فئاتها في السوق المصري، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الأسعار الجديدة للسيارة مواصفاتها.
أسعار هيونداي إلنترا سى ان 7 الموديل الجديد 2022
تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر السيارة في السوق المصري بـ9 فئات مختلفة التجهيزات، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى 330 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 340 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 352 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 378 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 403 ألف جنيه.
أما الفئة السادسة فتأتي بسعر 440 ألف جنيه، والفئة السابعة بسعر 445 ألف جنيه، والفئة الثامنة بسعر500 ألف جنيه، والفئة التاسعة بسعر 505 ألف جنيه.
مواصفات هيونداي إلنترا سى ان 7 الموديل الجديد 2022.
- تضم السيارة محركًا بسعة 1400 سي سي، ويولد قوة 126 حصانًا ميكانيكيًا، وأقصى عزم لدورانه 155 نيوتن/ متر، وعدد السلندارت 4.
- أبعاد السيارة تتمثل في طول كلي 4675 مم، والعرض الكلي 1825 مم، والارتفاع الكلي 1430 مم، وقاعدة العجلات 2720 مم.
- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر/ ساعة، مزودة بـ6 سرعات.
- السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد فرامل هيدروليكي بجانب أنظمة المساعدة عند المرتفعات، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، ونظام حساسات ضغط الإطارات، وإنذار أحزمة الأمان الخلفية، مفتاح ذكي لإدارة المحرك.