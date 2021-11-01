تحرك أسعار هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2022.. تعرف عليها

يعاني سوق السيارات المصري من نقص شديد في العديد من موديلات السيارات في السوق بسبب الأزمات التي يعيشها قطاع السيارات عالمياً منذ انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي تسببت في قلة إنتاج العديد من المصانع في العالم.

ومن أبرز تلك الطرازات التي شهدت تحركا في الأسعار بالسوق المصري سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 الموديل الجديد 2022، حيث ارتفع سعرها إلى 5 آلاف جنيه بجميع فئاتها في السوق المصري، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الأسعار الجديدة للسيارة مواصفاتها.

أسعار هيونداي إلنترا سى ان 7 الموديل الجديد 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر السيارة في السوق المصري بـ9 فئات مختلفة التجهيزات، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى 330 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 340 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 352 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 378 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 403 ألف جنيه.

أما الفئة السادسة فتأتي بسعر 440 ألف جنيه، والفئة السابعة بسعر 445 ألف جنيه، والفئة الثامنة بسعر500 ألف جنيه، والفئة التاسعة بسعر 505 ألف جنيه.

مواصفات هيونداي إلنترا سى ان 7 الموديل الجديد 2022.