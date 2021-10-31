زيادة جديدة على أسعار هيونداي كريتا إس يو 2 موديل 2022

تشهد سوق السيارات المصرية ارتفاعا متكررا للأسعار خلال الآونة الأخيرة بسبب العديد من الأزمات التي يعيشها قطاع السيارات في العالم منذ انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى أزمة قلة إنتاج الرقائق الإلكترونة التي تعرضت لها سوق السيارات عالمياً التي تسببت بدورها في خفض إنتاج العديد من الموديلات بعينها في السوق المصرية.

ومن أبرز تلك الطرازات التي شهدت زيادة مؤخراً في السوق المصرية سيارة هيونداي كريتا اس يو 2 موديل 2022، حيث شهدت زيادة وصلت إلى 3 آلاف جنيه على جميع فئاتها في السوق المصرية، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الأسعار الجديدة للسيارة ومواصفاتها.

أسعار هيونداي كريتا إس يو 2 موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة سيارات الـSUV متعدددة الاستخدامات وتتوافر في السوق المصرية بـ8 فئات مختلفة التجهيزات وأسعارها في السوق كالآتي.

الفئة الأولى بسعر 370 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 385 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 410 آلاف جنيه والفئة الرابعة بسعر 435 ألف جنيه.

والفئة الخامسة بسعر 373 ألف جنيه، والفئة السادسة بسعر 388 ألف جنيه، والفئة السابعة بسعر 413 ألف جنيه والفئة الثامنة بسعر 438 ألف جنيه.

أسعار هيونداي كريتا إس يو 2 موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، يولد قوة 113 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 144 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، من طراز CVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 12.1 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 7.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 169 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4300 ملم الطول، 1790 ملم العرض، 1620 ملم الارتفاع، 2610 ملم طول قاعدة العجلات».