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إقلاع طائرة الخطوط السعودية بعد انتهاء الصيانة والتأكد من صلاحيتها

كتب:

أيمن حمزة
01:15 م | الإثنين 01 نوفمبر 2021
سلطة الطيران المدني تسمح باقلاع رحلة اله السعودية من مطار القاهرة الدولي

سلطة الطيران المدني تسمح باقلاع رحلة اله السعودية من مطار القاهرة الدولي

أقلعت قبل قليل، طائرة الخطوط السعودية الجوية، والتي اصطدمت في أثناء تواجدها بممر الإقلاع بمهبط مطار القاهرة الدولي، بأحد الأوناش الموجودة على أرض المطار وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ كل أعمال الصيانة الخاصة بها.

تلفيات الطائرة بسيطة ولا تعيق حركة إقلاعها

وسمحت سلطة الطيران المدني، للطائرة بالإقلاع عقب تأكّد مهندسي شركة ميناء القاهرة الجوي، وشركة الخدمات الأرضية، من سلامتها وصلاحيتها للطيران من جديد، مشيرة إلى أنَّ التلفيات التي لحقت بالطائرة كانت بسيطة للغاية، ولا تعيق حركة إقلاعها وعودتها للعمل من جديد.

اصطدام بونش خدمات أرضية على المهبط

كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، اصطدمت بعد صعود الركاب على متنها، وبعد انتهاء كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بعملية الإقلاع اصطدمت الطائرة بأحد أوناش الخدمات الأرضية المتواجدة على أرض المهبط، مما تسبب في وقوع تلفيات بسيطة تمّ الانتهاء من صيانتها بهناجر المطار.

طائرة الخطوط السعودية بمطار القاهرة الدولي رحلة رقم 313، كانت متجهة إلى مدينة الرياض، من طراز الايرباص A330- 300 وتسجل حروف HZ - AQ1.

كان مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، شدد على ضرورة مراجعة كل المعدات الموجودة بأرض المهبط للحد من الحوادث.

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