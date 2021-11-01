غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة

شنت محافظة البحيرة حملات مكثفة، اليوم، للمرور على المقاهي والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، فضلا عن رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين .

حملات مكثفة بالمدن

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 176حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع «الروضة، الجمهورية، عرابي، إفلاقة، الكورنيش، الكوبري العلوي، الأتوبيس، الجامعة»، بمدينة دمنهور عبارة عن «مقاعد وشمسيات»، كما تم مصادرة 20 شيشة بالإضافة إلى تحرير 15محضرا للبيئة.

إزالة 70 حالة إشغال

ورفعت الحملات 70حالة إشغال طريق مخالفة عبارة عن شمسيات وموازين وكراسي وإعلانات دون ترخيص بالدلنجات، وإزالة 75حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شارع الجمهورية ومنطقة وسط البلد وميدان المحطة بحوش عيسى بالإضافة إلى 12 حالة برشيد.

حملة مكبرة بكوم حمادة

وفي مركز ومدينة كوم حمادة، جرى غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية وتحرير 6 محاضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة 2 شيشة، كما تم إزالة 8 أكشاك و8 حالات إشغال مخالفة بشارع الجمهورية ومن أمام المستشفى العام بمركز ومدينة ايتاي البارود، إلى جانب مصادرة 125 شيشة ورفع 19حالة إشغال بمركز ومدينة شبراخيت.

تكثيف الحملات

من جانبه، وجّه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمتابعة تلك الحملات بمختلف المدن والمراكز للتأكد من تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع الإشغالات المخالفة لتسيير الحركة المرورية.