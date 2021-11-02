عمارات على الطراز الإسلامي.. منطقة «المدابغ» في ثوبها الجديد

منطقة سور مجرى العيون «منطقة المدابغ سابقا».. تعد واحدة من المناطق التي يجرى تطويرها، من ضمن مراحل مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تطوير القاهرة التاريخية وعودتها لممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي، حيث وضعت الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خطة لتطوير منطقة سور مجرى العيون، بعدما أصبحت مدابغ عشوائية لسنوات طويلة.

عمارات ذات طابع معماري إسلامي

ونُقلت المدابغ إلى منطقة الروبيكي بمدينة بدر، وأيضا تم نقل سكان المناطق العشوائية التي كانت تحيط بمنطقة سور مجرى العيون، ليتبدل بها الحال وتصبح منطقة تضم عددا كبيرا من العمارات، التي تميزت بالطابع المعماري الإسلامي، لتتماشى مع طبيعة المكان الذي تقع به في منطقة مصر القديمة، كما تضم مول تجاريا ضخما، والعديد من المشروعات الأخرى.

«الوطن» تستعرض، خلال السطور التالية، ملامح تطوير منطقة سور مجرى العيون «منطقة المدابغ سابقا».

ملامح تطوير منطقة سور مجرى العيون «منطقة المدابغ سابقا»

- تبلغ المساحة الإجمالية لمشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون نحو 399 ألف متر مربع أي نحو 95 فدانا.

- يجرى تنفيذ 1692 وحدة سكنية (70 عمارة).

- يجرى تنفيذ مبنى تجاري إداري على مساحة 51 ألف متر مربع.

- جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات ببعض العمارات السكنية.

- تشمل المشروعات تنفيذ عدد من البازارات السياحية، والمطاعم، والكافتيريات، وأماكن انتظار سيارات، وغيرها.

- تسليم مساحة المشروع إلى شركتين، وتقوم شركة منهما ببناء 70 عمارة، على مسطح نحو 74 فدانا، ومسطح العمارة الواحدة نحو 600 مترا على 4 وحدات، كل وحدة مسطحها نحو 150 مترا، العمارات عبارة عن أرضي و6 أدوار.

- يعمل داخل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، 3 ورديات، كل وردية في الشركتين، تضم ما بين 750 إلى 850 عاملا، بإجمالي 2500 عامل ومهندس ومشرف في جميع الورديات على مدار 24 ساعة.

- تم نقل عمال المدابغ إلى مدينة الروبيكى، وتوفير سكنا بديلا لهم بمدينة بدر.

- عمل بروتوكول تعاون بين محافطة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- تم إزالة مليون ونصف مليون طن مخلفات من داخل المنطقة، وتم نقلهم إلى المقالب العمومية.