مؤشرات البورصة المصرية تحتفظ بصعود هادىء في منتصف تعاملات جلسة الاثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الاثنين، 1 نوفمبر 2021، الصعود بمنتصف التعاملات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.56%، وسط أحجام تداول هادئة مدفوعة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، وضغوط بيعية للأجانب، ليصل رأس المال السوقي إلى 747,81 مليار جنيه، ليرتفع بمقدار 6 مليارات جنيه.

وترصد «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني بمتابعة أخبار البورصة المصرية ورصد أداء مؤشراتها على مدار الجلسات الممتدة طوال الأسبوع بدءاً من يوم الأحد وحتى الخميس، فيما عدا أيام العطل الرسمية والتي يعلن عنها من قبل إدارة البورصة.

أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف أولى جلسات نوفمبر

وصل صعود المؤشر الرئيسي للبورصة، EGX 30، إلى مستوى 11,481.2 نقطة ليرتفع بنسبة 0.56% في أولى جلسات الشهر الجاري، فيما يتداول مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، EGX 70 EWI، عند مستوى 2,310.8 نقطة بصعود 0.27%، وارتفع المؤشر المئوي بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3,293.5 نقطة، فيما سجل المؤشر الخمسيني قيم تداول عند 2,122.6 نقطة بارتفاع 0.14%، ليتسم أداء مؤشرات البورصة المصرية بالأداء الإيجابي.

هدوء قيم وأحجام التداول بمنتصف الجلسة اليوم

وبلغ إجمالي قيم التداول بمنتصف جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر نوفمبر الجاري، حوالي 805,3 مليون جنيه عبر بيع وشراء نحو 208 مليون سهم بواقع تنفيذ 24,02 ألف صفقة لعدد 189 شركة مقيدة، لترتفع أسهم 77 شركة، مقابل انخفاض أسهم 41 شركة، فيما لم يتغير إتجاه أسهم 71 شركة.

وسيطر المصريون على 72.83% من تعاملات اليوم خلال منتصف الجلسة، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب والعرب على 15.35% و11.81% من التعاملات على التوالي.

وبلغت الحصة السوقية للمؤسسات نحو 92.53%، مقابل 7.46% للأفراد.

فيما سجل المصريون والعرب صافي شراء بقيمة 48,6 و46,1 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي مبيعات للأجانب بنحو 94,7 مليون جنيه.