اعتماد مكتبة مصر العامة بالمنيا مركزا للتعلم الإلكتروني

اعتمدت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكاديمية «سيسكو»، للشبكات، فرع مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا، مركزًا للتعلم الإلكتروني.

وقالت الدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة فرع محافظة المنيا، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن أكاديمية «سيسكو»، تقدم دورات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتمنح شهادات معترف بها دوليا بواسطة مدربين معتمدين.

دورات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات

وأوضحت «عليوة»، أن الحصول على شهادة متخصصة ومعتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، يُعد بداية لإتخاذ أولى خطوات الإرتقاء بالمجال التقني.

وعقدت مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا، الشهر الماضي، اجتماعا لمجلس أمناءها، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف مناقشة ومتابعة عددًا من الموضوعات، لدعم المنافذ التنويرية ونشر الوعي الثقافي والفكري في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وتنمية القدرة الإبداعية لدى جيل من الأطفال والكبار.

وقدمت مدير المكتبة عرضا حول أقسام المكتبة والأنشطة التي تقدم على مدار العام ودورها في دعم وتطوير الحركة الثقافية بالمحافظة، حيث وجهت الشكر للمحافظ على دعم المكتبة في كافة فعالياتها، كما وجهت الشكر لفريق العمل بالمكتبة على جهدهم وتعاونهم في توصيل رسالة ورؤية المكتبة.

وأكد محافظ المنيا أن مكتبة مصر العامة من العلامات المضيئة في المحافظة ومن البرامج التي تبعث الأمل في إعادة نشر الثقافة والوعي والجمال والحياة المستنيرة بين الأطفال لتكون نواة لنقلها للأماكن الأخرى.

ووجه المحافظ إلى وضع خطة سنوية لأنشطة المكتبة، تتضمن مختلف مجالات الفنون والاهتمام بالثقافة وتعميق روح الانتماء لدى رواد المكتبة، واستثمار طاقات الشباب.

وناقش المحافظ مع المجلس عددا من البنود المطروحة ضمن جدول الأعمال، منها اعتماد عدد من الدورات التدريبية بالمكتبة والموقف الحالي لإعادة بناء مسرح المكتبة، وكذلك العقود الخاصة بأعمال الصيانة.

ويختص مجلس أمناء المكتبة، برئاسة المحافظ بوضع السياسات العامة التي تسير عليها، وله أن يصدر من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها، وبما لا يتعارض مع لائحتها.