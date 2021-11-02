حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل ينجح دائمًا في صنع الفرص لنفسه ولغيره، ولا يجلس لانتظار الفرص كي تطرق بابه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في مواجهة برجك.. قد تتصرف ببراءة وعفوية لكن تجنب الاندفاع في أقوالك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون لبقا في إبداء وجهة نظرك لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.