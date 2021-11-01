حظك اليوم برج الحمل الاثنين 1-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل عندما يقع في الحب يشعر بحاجته للقتال من أجل الحصول على قلب من يحب، إذ ينبع ذلك من شخصيته النارية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد هذا البرج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر ونبتون متنافران بمنزلي الصحة.. لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك ولا تبحث الأمور بعصبية ونظم جهودك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

عطارد بمواجهة برجك، ومن المهم أن تنتبه لعلاقتك بالأحباب والأصحاب كي لا تخسر أشخاص يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.