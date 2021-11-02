حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور طيّب للغاية ويحب رعاية المقرّبين منه، ومعاملتهم بلطف ما يجعل الأشخاص مرتاحين لقربه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل العمل يجعلك قادرا على الفهم والدعم والاجتهاد وتقديم العون، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

فينوس في منزلك الثامن تساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب، فقط إذا كنت متزوجا قاوم ميلك للعناد.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.