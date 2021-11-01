حظك اليوم برج الثور الاثنين 1-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور متوافق مع مولود برج السرطان والعذراء، كما أن لديهم قدرة كبيرة على الصبر والانتظار، ما يساعده على السعي المستمر دون ملل، أملا في تحقيق أهدافهم وطموحهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بطاقة مهولة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في منزل الحب يعمل لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.