حظك اليوم برج الثور الجمعة 29-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يوجد العديد من الصفات في مولود برج الثور، فهو كريم وصبور مخلص طيب القلب، كسول، كما أنه يسعى دومًا لتحقيق النجاح.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تضع مشاعرك جانبا لتحلل وتفكر بتعقل.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

كن مستعدا للتسامح مع الأخطاء غير المقصودة كي يمر اليوم بسلام.

من أبرز مشاهير برج الثور المصارع الشهير جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.