الحكومة تعلن موعد تطبيق حظر دخول العاملين بالمنشآت الحكومية دون لقاح

كشفت قرارات مجلس الوزراء اليوم، أنه تقرر بشكل نهائي، تطبيق حظر دخول العاملين بالمنشآت الحكومية دون لقاح، بدءً من 15 نوفمبر المقبل، وسيكون على الموظف تقديم تحليل البي سي آر بالنتيجة السلبية، كل 3 أيام، للسماح له لدخول مقر عمله.

تفاصيل موعد تطبيق حظر دخول العاملين بالمنشآت الحكومية

وناشد مجلس الوزراء الموظفين، بالإسراع بالحصول على لقاح فيروس كورونا، كما تضمن قرار مجلس الوزراء أيضا، عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشآة حكومية لإنهاء إجراءاته، أو توقيع أى مخالصات حكومية، إلا بعد تقديم ما يفيد بالحصول على اللقاح.

الصحة: توفير مراكز للتطعيم المباشر أمام المساجد والكنائس

وأعلنت الحكومة أيضا، البدء في توفير مراكز للتطعيم المباشر للمواطنين للتطعيم لأي مواطن لم يسبق له التسجيل، من خلال تجمعات لمراكز طبية متنقلة أمام الكنائس والمساجد، مكاتب الشهر العقاري، وحدات المرور والمحاكم، ومواقف الأوتوبيسات والميكروباصات، وذلك بهدف وصول حجم المطعمين من المواطنين المصريين في نهاية العام الجاري، لـ40 مليون مواطن.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاتفاق مع الجانب الصحي الصيني، على بدء تصدير لقاحات كورونا المصنعة محليا في مصر، التي يعد أبرزها لقاح سينوفاك، الذي يصنع في مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت مصر، بدأت في تصنيع اللقاحات، وابتداءً من الأسبوع المقبل، سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع من الشريك الصيني، كما تم الاتفاق على بدء التصدير، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الصحة واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا مواصلة التجارب العلمية للوصول للقاح المناسب لتطعيم الأطفال من سن 12 لـ16 عامًا، حيث تعد الدراسات محصورة بين لقاحي فايزر وسينوفارم.